Dolar 49,5244 +0,12%
Euro 55,6829 +0,27%
Bist 11.792,01 -2,30%
Altın Gram 6.701,60 +0,93%
EUR/USD 1,1241 +0,18%
Brent Petrol 105,37 -0,52%
--°

Başiskele'de yağışa karşı yerinde müdahale seferberliği

Başiskele Belediyesi, dün öğleden sonra başlayan sağanak sonrası tüm birimleriyle sahada çalıştı; gece boyunca müdahale edildi, ihbarlar ilgili birimlere yönlendirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Başiskele'de yağışa karşı yerinde müdahale seferberliği

Başiskele Belediyesi sahada

Başiskele Belediyesi, ilçede dün öğleden sonra başlayıp etkisini artıran şiddetli yağışın ardından tüm birimleriyle sahada çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede organize olarak öncelikli müdahalelere odaklandı ve olumsuz etkilerin azaltılmasını hedefledi.

çalışma düzeni ve müdahaleler:

Ekipler gece boyunca vardiyalar halinde görev yaptı; gelen ihbarlar değerlendirildi, gerekli noktalara hızla müdahale edildi ve hasar riski bulunan alanlarda önlemler alındı. Belediyenin önceliği vatandaşların mağduriyet yaşamamasıdır.

koordinasyon ve takip:

Belediye, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ilçe genelindeki gelişmeleri yakından takip etti. Gelen bildirimler ilgili birimlere yönlendirildi, müdahale gerektiren durumlar anlık olarak raporlandı ve saha ekipleri bilgilendirildi.

Başiskele Belediyesi, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü ve gerektiğinde ek müdahalelerin yapılacağını duyurdu.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, İLÇEDE DÜN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYARAK ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, İLÇEDE DÜN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYARAK ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TÜM BİRİMLERİYLE SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor
images

Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 ç...
images

Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hisarcık'ta veli buluşması: eğitimde okul ve aile iş birliği öne çıktı

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yitirdi

Tarihi vakıf Kütahya'da evde bakım gerektiren hastaya destek sundu

Erken tanı ve hızlı müdahale için sepsis eğitimiyle hasta güvenliği güçlendirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı