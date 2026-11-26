Başiskele'de kitap desteği programı:

Başiskele Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 1169 lise son sınıf öğrencisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru bankası seti hediye etti. Dağıtım töreni Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahipliği yaptı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim kaynaklarına erişimin önemi:

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Ümmiye Kalkan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin doğru kaynaklara ulaşmasının ve süreç boyunca desteklendiklerini hissetmelerinin önemine değindi. Kalkan, belediyenin sunduğu kütüphaneler, Genc-i Âlâ Kafeler ve gençlik merkezlerinin öğrencilere önemli imkânlar sağladığını belirterek Başkan Özlü'ye teşekkür etti.

Belediyenin vizyonu ve başkanın mesajı:

Başkan Yasin Özlü, dağıtılan soru bankası setlerinin yalnızca kitap olmadığı; gençlerin hayallerine ve gelecek hedeflerine verilen destek anlamına geldiğini söyledi. Özlü, bir şehrin gücünün yetiştirdiği insanlarla ve gençlere sunduğu imkânlarla ölçüldüğünü vurguladı ve "Başiskele'yi sadece bugünün değil, yarının da güçlü şehri olarak inşa etmek" istediklerini ifade etti.

Özlü, öğrencilere sınav sürecinde kendilerine inanmalarını, hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti ve başarının yalnızca sınav sonuçlarından ibaret olmadığını hatırlattı. Gençlerin düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti.

Dağıtım ve kapanış:

Konuşmaların ardından Başkan Özlü ve protokol üyeleri okul temsilcilerine soru bankası setlerini takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Başiskele Belediyesi, bir gün önce düzenlenen LGS hazırlık kitap seti dağıtım programında da ilçedeki 1659 sekizinci sınıf öğrencisine soru bankası seti ulaştırmıştı.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ