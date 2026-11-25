Başiskele'den lgs hazırlığına kitap desteği

Başiskele Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik geniş kapsamlı bir kaynak dağıtımı yaptı. İlçe genelindeki 1.659 öğrenciye toplam 9.954 soru bankası kitabı hediye edildi ve dağıtım Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar:

Törene Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başkan yardımcıları, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu öğretmeni Ayşe Mertaslan, belediyenin sunduğu kaynakların öğretmen emeğini tamamlayan bir dayanışma olduğunu vurguladı ve bu desteğin öğrencilerin yarınını güçlendiren bir tamamlayıcı olduğunu belirtti.

belediye ve milli eğitim iş birliği:

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, belediyeyle uyum içinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Şendoğan, belediyenin katkılarıyla hayata geçirilecek yeni eğitim yatırımlarına işaret ederek, önümüzdeki iki yıl içinde ilçeye iki ilkokul ve bir ortaokul kazandırılacağını bildirdi.

başkanın açıklamaları ve yeni projeler:

Programda konuşan Başkan Yasin Özlü, kaynak kitap desteğinin beş yıl önce bir lise ziyareti sırasında başladığını anlattı. Özlü, kaynaklara ulaşmakta zorlanan bir öğrencinin talebi üzerine uygulamanın genişletildiğini belirtti ve belediyenin imkânlarını gençlere yatırım olarak çevirdiklerini söyledi. Özlü, 'Yasin abiniz bunları kendi cebinden yapmıyor; bu milletin bize verdiği imkânları en geniş haliyle gençlere yatırıma dönüştürüyor' ifadelerini kullandı. Konuşmasında ayrıca 'Bizim en büyük projemiz sizsiniz' vurgusunu yaptı.

Başkan Özlü, ilçe genelindeki diğer eğitim yatırımlarından da söz etti. Çocuk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve etüt merkezinin tamamlanmak üzere olduğu; deney atölyeleri, İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi ve planetaryumun yer aldığı Bilim Merkezi'nin açılışa hazırlandığı belirtildi. Geçen haftalarda temel atılan 'Güzel İşler İlkokulu' projesi ile Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılacak ortaokul projesi de öğrencilere aktarıldı.

öğrencilere mesaj ve dağıtım:

Özlü, öğrencilere güvenmeleri ve planlı çalışmanın önemini vurgulayarak, sınavı gözünde büyütmemeleri gerektiğini söyledi. Başkan, başarı için planlı ve sistematik çalışmanın altını çizdi: 'Hayat, doğumdan ölüme hep bir sınav. Eğer planlı çalışırsanız çok rahat başarılı olacağınız bir sınav.'

Konuşmaların ardından Başkan Özlü ve protokol üyeleri sahnede okul temsilcilerine soru bankası setlerini takdim etti. Program, hediye edilen kitapların temsili teslimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, LGS'YE HAZIRLANAN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 9 BİN 954 SORU BANKASI KİTABI HEDİYE ETTİ. BAŞKAN YASİN ÖZLÜ, 5 YILDIR SÜREN UYGULAMADA GENÇLERE SESLENEREK, "BİZİM EN BÜYÜK PROJEMİZ SİZSİNİZ" DEDİ.