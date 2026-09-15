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Başkale'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde Van-Hakkari karayolunda kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başkale'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Başkale'de yolcu minibüsü devrildi:

Van'ın Başkale ilçesinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi Karasu mevkii'nde Hakkari'den Van istikametine seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

olay yerindeki müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

kazaya ilişkin inceleme:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevrede soruşturma yürütüyor; yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı tespitler ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN KAZA YAPMASI SONUCU 16 YARALI.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN KAZA YAPMASI SONUCU 16 YARALI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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