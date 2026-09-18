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Başkan Akın Koşukırı mevkii'ndeki yol ve altyapı çalışmalarını anlattı

Başkan Çetin Akın, Koşukırı Mevkii’nde Gdz Elektrik ile yapılacak altyapı, yol yenileme ve enerji yatırımı planlarını esnaf ve vatandaşlarla paylaştı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkan Akın Koşukırı mevkii'ndeki yol ve altyapı çalışmalarını anlattı

Koşukırı mevkii için hazırlıklar tamamlanıyor

Turgutlu Belediyesi, kentin önemli ticaret ve ulaşım akslarından biri olan Koşukırı Mevkiinde başlayacak yol yenileme ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Çalışmalar, belediye ile Gdz Elektrik arasında kurulacak iş birliğiyle yürütülecek.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

‘Esnaf ve Halk Buluşması’ adıyla düzenlenen toplantıda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto, belediye meclis üyeleri ve Gdz Elektrik Turgutlu İlçe Müdürü ile teknik ekipler yer aldı. Toplantıda bölge esnafı ve vatandaşların saha deneyimleri, şikâyet ve talepleri doğrudan dinlendi; yürütülecek çalışmalarda öncelikler karşılıklı olarak değerlendirildi.

çalışmanın kapsamı ve süre:

Başkan Akın, Koşukırı Çarşısı’nda nüfus artışı ve artan ticari faaliyetler nedeniyle yeni depolar ve işletmeler açıldığını, mevcut altyapının enerji talebini karşılayamadığını vurguladı. Akın, yapılacak çalışmalara ilişkin planların hazır olduğunu belirterek, Gdz Elektrik’in bölgeye enerji yatırımı getireceğini ifade etti. Ayrıca söz konusu çalışmanın, Gdz Elektrik’in yaklaşık üç ay sürecek çalışmasının tamamlanmasıyla altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözeceği bilgisini paylaştı.

Başkan Akın, geçmişte Erbiller Sanayi Sitesi ve Gıda Çarşısı’nda uyguladıkları altyapı ve üst yapı çalışmalarına atıfta bulunarak, Koşukırı Çarşısı’nın da aynı titizlikle ve kalitede, "bir daha bozulmamak üzere" yeniden düzenleneceğini kaydetti. Toplantının ardından teknik ekipler sahada tespitlere başladı ve esnafın talepleri çalışmalara yön verecek şekilde raporlandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ, KENTİN ÖNEMLİ TİCARET VE ULAŞIM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN KOŞUKIRI MEVKİİ’NDE...

TURGUTLU BELEDİYESİ, KENTİN ÖNEMLİ TİCARET VE ULAŞIM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN KOŞUKIRI MEVKİİ’NDE YOL YENİLEME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. GDZ ELEKTRİK İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR ÖNCESİNDE TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN, BÖLGE ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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