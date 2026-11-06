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Başkan Arslan, Kemal Memişoğlu ile Çameli'nin sağlık yatırımlarını değerlendirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli ziyaretinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile ilçenin sağlık altyapısını ve planlanan projeleri görüştü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Merve Çelik

Başkan Arslan, Kemal Memişoğlu ile Çameli'nin sağlık yatırımlarını değerlendirdi

Çameli'de sağlık yatırımları masaya yatırıldı:

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli'ye gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek ilçede yürütülen sağlık hizmetleri ve geleceğe dönük projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bakan Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesinin açılışını gerçekleştirmek ve çeşitli ziyaretler için bölgeye gelmişti; buluşma, bu program kapsamında gerçekleşti.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda Çameli'de bugüne kadar hayata geçirilen sağlık yatırımları, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler ele alındı. Arslan ve Bakan Memişoğlu, ilçenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut hizmetlerin geliştirilmesi konularında görüş bildirdi. Tartışılan başlıklar arasında hizmetlerin organizasyonu, yerel ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler ve sürdürülebilir hizmet sunumuna ilişkin değerlendirmeler vardı.

başkan arslan'ın teşekkürleri:

Görüşmenin ardından değerlendirme yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Bakan Memişoğlu'nun ilçeye gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti vurguladı. Arslan, ilçeyi temsilen AK Parti Denizli İl Başkanlığında karşılayıp Çameli adına hazırlanan hediyeyi takdim ettiğini belirtti ve toplantıda dile getirdikleri projeleri aktarabilme fırsatı bulduklarını söyledi.

Başkan Arslan, "Çameli’mizde sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimizi Sayın Bakanımıza iletme fırsatı bulduk. İlçemizin sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çameli’mize ve hemşehrilerimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, DENİZLİ DEVLET HASTANESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK VE...

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, DENİZLİ DEVLET HASTANESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK VE BİR TAKIM ZİYARETLERDE BULUNMAK ÜZERE DENİZLİ’YE GELEN SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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