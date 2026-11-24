Başkan Aynacı öğretmenlerle bir araya geldi: Bolvadin'de 24 Kasım kutlaması

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ile Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'i makamında ziyaret etti.

ziyaretin içeriği:

Ziyaret sırasında Başkan Aynacı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü nezdinde ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Aynacı, bu kapsamda İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'e çiçek takdim etti.

teşekkür ve karşılık:

Mehmet Ali Keleş, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Başkan Aynacı ve Sadri Bayram'a teşekkür etti. Görüşme, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasındaki dayanışma ve öğretmenlere verilen değerin bir gösterimi olarak kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI (SOLDA) VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SADRİ BAYRAM, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İ(SAĞDA) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.