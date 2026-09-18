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Başkan Bağlamış: gazilerin emaneti geleceğe taşınmalı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin fedakârlığını vurgulayarak onlara şükran, sağlık ve uzun ömür diledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başkan Bağlamış: gazilerin emaneti geleceğe taşınmalı

Başkan Bağlamış'ın mesajı:

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazilere şükran ve minnetini iletti. Bağlamış, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna mücadele eden kahraman gazilerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.

gazilerin fedakârlığı vurgulandı:

Mesajında “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bekası uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir” ifadelerini kullanan Bağlamış, gaziliğin fedakârlık, cesaret ve vatan sevgisinin en yüce göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

geleceğe aktarılacak sorumluluklar:

Bağlamış, “Bu anlayışın en anlamlı timsallerinden biri olan gazilerimiz, gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlıklarla bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizlere düşen görev; gazilerimizin emanet ettiği değerleri yaşatmak, onların fedakârlıklarını gelecek nesillere aktarmak ve gazilerimize hak ettikleri saygı ve vefayı her zaman göstermektir” sözleriyle toplumun sorumluluğuna işaret etti.

Mesajını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için mücadele etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak sürdüren Bağlamış, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi ve 19 Eylül Gaziler Günü'nün milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini temenni etti.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ...

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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