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Başkan Balaban okula dönüşte miniklerin heyecanına ortak oldu

Başkan Semih Balaban, 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde Ferdi Zeyrek ve Barış Manço merkezlerinde miniklerle buluşup öğretmenlere başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Başkan Balaban okula dönüşte miniklerin heyecanına ortak oldu

Başkan Balaban merkezleri ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Ferdi Zeyrek ve Barış Manço Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerini ziyaret etti. Yeni dönem başlangıcında miniklerin heyecanına ortak olan Balaban'a Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen ile Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Öztürk eşlik etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Merkezlerde yürütülen atölye ve eğitim çalışmaları hakkında merkez personelinden bilgi alan Başkan Balaban, sınıfları gezip çocuklarla sohbet etti. Etkinlikleri yerinde inceleyen Balaban, miniklerin çalışmalarını izleyip onlarla yakından ilgilendi; öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim dönemine dair notlar aldı.

eğitim, kültür ve sanat vurgusu:

Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak çocukların eğitim, kültür ve sanatla iç içe yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Ziyaret sırasında hem öğrencilere hem de öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Balaban, güzel ve verimli bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA...

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNİ ZİYARET EDEREK EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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