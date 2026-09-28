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Başkan Bozkurt'tan yerel sanat vurgusu: Avcı'nın evinde sohbet

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atmalı Mahallesi'nde sanatsever Hasan Avcı'yı ziyaret ederek sanat ve kültür alanındaki düşüncelerini dinledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Başkan Bozkurt'tan yerel sanat vurgusu: Avcı'nın evinde sohbet

ziyaretin ayrıntıları:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atmalı Mahallesi'nde yaşayan ve sanata gönül veren Hasan Avcı'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında mahalle ortamında gerçekleşen görüşmede, sanat ve kültür faaliyetlerine dair genel değerlendirmeler yapıldı.

söyleşi ve görüşler:

Bozkurt, sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren hemşehrilerle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşların görüş ve düşüncelerini dinlediklerini belirten başkan, misafirperverliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Hasan Avcı'ya teşekkür etti.

yerel kültür ve katılımın önemi:

Bu tür birebir ziyaretler, yereldeki kültürel dinamikleri izlemek ve desteklemek açısından önem taşıyor. Toplumla doğrudan kurulan iletişimin, sanatın yaygınlaşmasına ve yerel katılımın artmasına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

BAŞKAN BOZKURT, SANATSEVER HASAN AVCI’YI ZİYARET ETTİ

BAŞKAN BOZKURT, SANATSEVER HASAN AVCI’YI ZİYARET ETTİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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