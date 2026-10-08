Başkan Çadır öğrencilerle buluştu: Adıyaman Üniversitesi kampüsünde talepler dinlendi

Üniversite kampüsünde temaslar

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, teşkilat mensuplarıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi kampüsünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ÜniAK standı ile emniyet teşkilatı standını gezdi, kampüste bulunan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Öğrencilerle doğrudan iletişim

Çadır, yetkililerle ve gençlerle kurduğu diyalogdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğrencilerin kente ve üniversiteye yönelik olumlu yaklaşımlarının kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Görüşmeler sırasında öğrencilerin öneri ve beklentileri alındı; heyet notlar tuttu.

Değerlendirmelerinde gençliğin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çeken Çadır, Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, geleceğimizin teminatıdır. Her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz sözleriyle desteğini yineledi.

Akademik yıl dileği

Çadır, ziyaret sonunda Adıyaman Üniversitesi için yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarılar temennisinde bulundu. Ziyaret, teşkilat ve öğrenciler arasında yakın temasın sürdürülmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

AK PARTİ ADIYAMAN İL BAŞKANI EKREM ÇADIR, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU.