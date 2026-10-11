Başkan Çamlı: Kayserispor şehrin onurunu sahada korumaya devam edecek

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Manisa FK ile oynanan ve 3-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından sahada yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çamlı, bazı olayların tasvip edilmediğini belirterek galibiyetin bu durumlardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

olayın gelişimi:

Çamlı, maç sırasında yaşanan süreci şöyle anlattı: "Moreno sakatlık yaşıyor. Bizim oyuncu, Moreno’nun çıkması için topu taca bırakıyor. Centilmenlik gereği Manisa FK’lı oyuncuların topu bize oynaması gerekiyor. Ama topu vermiyorlar ve neticesinde gol oluyor." Bu pozisyon sonrasında saha içinde ve maç sonunda tartışmaların yükseldiğini söyledi.

Başkan, "tasvip etmediğimiz bazı olaylar cereyan etti" diyerek karşılıklı adrenalinin yol açtığı itiş kakışların ve hoş görüntülerin yaşandığını aktardı. Ayrıca maç sonrası Manisa FK soyunma odasına giderek aynı uyarıları ilettiğini belirtti.

Çamlı, üzücü görüntülere rağmen "şükürler olsun ki, kimsenin bir tarafı kırılıp yaralandığı bir durum yok" ifadelerini kullandı ve yaşananların tekrarlanmamasını temenni etti.

maçın önemi ve gelecek hedefleri:

Müsabakayı kazanmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Çamlı, "Bugün benim tek sevindiğim şey takımımın 3-2 yenmesi." diye konuştu. Kayserispor'un TFF 1. Lig'de oyunuyla dikkat çektiğini, taraflı tarafsız herkesin bunu kabul ettiğini ve rakiplerin lider takıma karşı ekstra direnç gösterdiğini belirtti.

Çamlı, takımın 2-2'den maçı bırakmayıp 3-2 kazandığını, hatta sonucun 4-2 de olabileceğini ifade ederek teknik heyeti, sporcuları ve seyircileri tebrik etti. Konuşmasının sonunda "Kayserispor, bu şehri en üst düzeyde temsil etmeye devam edecektir" diyerek kulübün hedeflerine olan inancını yineledi ve Manisa FK'ya başarılar diledi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, MANİSA FK İLE OYNANAN MÜSABAKADA ÇIKAN OLAYLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI. TASVİP ETMEDİKLERİ OLAYLARIN YAŞANMASININ ÜZÜCÜ OLDUĞUNU DİLE GETİREN ÇAMLI, "KAYSERİSPOR, BU ŞEHRİ EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEKTİR" DEDİ.