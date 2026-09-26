Başkan Çavuşoğlu'dan itfaiye haftası mesajı: fedakarlık vurgusu

Başkan Çavuşoğlu'nun mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Teşkilatı’nın 312. kuruluş yıldönümü ve 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, itfaiyecilerin toplum güvenliği ve can kurtarma çalışmalarına dikkat çekerek onlara teşekkür etti.

İtfaiye teşkilatının kökeni ve rolü:

Başkan Çavuşoğlu mesajında, itfaiye hizmetlerinin 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ile temellerinin atıldığını hatırlattı ve modern itfaiye teşkilatının belediyelere devredilmesiyle bugünkü yapısına ulaştığını belirtti. Yangın söndürme, trafik kazaları müdahalesi, doğal afetlerde arama-kurtarma gibi geniş kapsamlı görevlerin itfaiyenin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Fedakarlık, teşekkür ve anma:

Çavuşoğlu, 'Hayat kurtarmak adına kendi canlarını hiçe sayan' itfaiye personelinin fedakarlık, cesaret ve insan hayatına verdiği değer nedeniyle takdir edildiğini söyledi. Mesajında tüm itfaiye mensuplarına yürekten teşekkür eden Çavuşoğlu, görevi başında şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle andığını ifade etti ve tüm itfaiye erlerine başarılı çalışmalar diledi.

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU