Başkan Demirtaş çalışanlarla sabah buluşmasında ekip ruhuna vurgu yaptı

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, sabah mesaisi öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek çalışmaları yerinde değerlendirdi. Toplantıda çalışanların talepleri ve saha gözlemleri dinlendi, yürütülen projelerin ilerleyişi hakkında bilgi alındı.

Görüş alışverişi ve talepler:

Buluşma samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti; ekipler, altyapı çalışmaları, yol bakım-onarım programları ve günlük iş akışına ilişkin gözlemlerini aktardı. Başkan Demirtaş, personelin sahadaki ihtiyaçlarını not aldırdı ve çözüm odaklı yaklaşımların öncelikli olacağını belirtti. Çalışanların mesai planları ve malzeme talepleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ekip ruhu ve teşekkür:

Demirtaş, toplantıda belediye hizmetlerinin temelinde emek, dayanışma ve ekip ruhu bulunduğunu vurguladı ve tüm personele teşekkür etti. Başkanın ifadeleri şöyle: "Hisarcık’ımız için gece gündüz demeden, alın teriyle çalışan her bir personelimiz bizim için çok kıymetli. Birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor ve ilçemize birlikte değer katıyoruz. Emekleriyle ilçemize değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum."

Toplantı, çalışmaların vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda koordine edilmesi ve saha personelinin motivasyonunun artırılması mesajlarıyla sona erdi. Başkanın bu tür düzenli buluşmaları, belediye içinde iletişim kanallarının açık tutulması ve uygulamadaki aksaklıkların hızlıca tespit edilmesi açısından önem taşıyor.

BAŞKAN DEMİRTAŞ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BULUŞTU