Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Başkan Doğan'dan gazilere vefa çağrısı: birlik ve minnet

Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin fedakârlığını hatırlatarak şehit ve gazilere minnet ve destek sözü verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Doğan'dan gazilere vefa çağrısı: birlik ve minnet

19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazilere olan vefa ve minnet duygularını paylaştı.

Doğan'ın ifadeleri

Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, bu uğurda şehit ve gazi olanlardır. Doğan, gazilerin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan Doğan, bu topraklar için canını hiçe sayarak şehit olmayı göze alan gazilere teşekkür etmenin bir borç olduğunu belirtti ve toplum olarak vefa göstermenin önemine dikkat çekti.

Doğan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve mareşal unvanı verilişinin yıl dönümünü anmanın ve gazileri anmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Mesajında, Gaziler Günü'nün şehitlere ve gazilere karşı duyulan sorumluluğu hatırlattığını söyleyen Doğan, her zaman gazilerin yanında olacağını ifade etti.

MERKEZ EFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI...

MERKEZ EFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı