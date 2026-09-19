Başkan Doğan'dan gazilere vefa çağrısı: birlik ve minnet

19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazilere olan vefa ve minnet duygularını paylaştı.

Doğan'ın ifadeleri

Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, bu uğurda şehit ve gazi olanlardır. Doğan, gazilerin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan Doğan, bu topraklar için canını hiçe sayarak şehit olmayı göze alan gazilere teşekkür etmenin bir borç olduğunu belirtti ve toplum olarak vefa göstermenin önemine dikkat çekti.

Doğan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve mareşal unvanı verilişinin yıl dönümünü anmanın ve gazileri anmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Mesajında, Gaziler Günü'nün şehitlere ve gazilere karşı duyulan sorumluluğu hatırlattığını söyleyen Doğan, her zaman gazilerin yanında olacağını ifade etti.

MERKEZ EFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.