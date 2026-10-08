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Başkan Doğan’dan örnek müdahale gösteren güvenlik görevlisine teşekkür

Halit Doğan, hemzemin geçitteki soğukkanlı müdahalesiyle bir çocuğun hayatını kurtaran güvenlik görevlisi Muhammet Lafcı’ya teşekkür belgesi ve ikramiye takdim etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Doğan’dan örnek müdahale gösteren güvenlik görevlisine teşekkür

olayın ayrıntıları ve müdahale:

Samsun Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Lafcı, Cumhuriyet Meydanı hemzemin geçidinde görevliyken bir çocuğun tehlike altında olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden hızlı ve soğukkanlı bir biçimde hareket eden Lafcı, çocuğu tehlikeli bölgeden alarak güvenli bir alana uzaklaştırdı. Müdahale, olası bir kazanın önlenmesine ve çocuğun güvenliğinin sağlanmasına vesile oldu.

Olayda gösterilen duyarlılık, sorumluluk bilinci ve cesaret kurum içinde takdir topladı. Belediye yetkilileri, görevin gerektirdiği dikkat ve özveriyi sergileyen personele ilişkin süreci yakından takip etti.

başkanın takdimi ve mesajı:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, görevindeki örnek davranış nedeniyle Muhammet Lafcı’yı makamında ağırladı ve kendisine Teşekkür Belgesi ve ikramiye takdim etti. Başkan Doğan, personelin şehirdeki huzur ve güvenlik için yürüttüğü çalışmaları vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

Şehrimizin huzuru, güvenliği ve hemşehrilerimizin can güvenliği için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın ortaya koyduğu emek, özveri ve sorumluluk bizler için son derece kıymetli.

çalışma anlayışı ve vurgular:

Doğan, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanların görevlerini sadece bir sorumluluk olarak değil, Samsun’a ve hemşehrilere karşı taşıdıkları bir görev bilinciyle yerine getirmesini değerli bulduğunu belirtti. Olayda dikkat ve duyarlılık göstererek olası bir kazanın önüne geçen Muhammet Lafcı’yı tebrik eden Doğan, Samsun için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarının aynı hassasiyetle çalıştığını bildiğini ifade ederek emek ve gayretleri için teşekkür etti.

Söz konusu takdir töreni, kurum içindeki özveri ve hızlı müdahalenin hem yerel yönetim hizmet kalitesine hem de toplumsal güvenliğe katkısını gözler önüne serdi.

GÖREV YAPTIĞI SIRADA GÖSTERDİĞİ HIZLI VE CESUR MÜDAHALEYLE BİR ÇOCUĞUN HAYATININ KURTULMASINA...

GÖREV YAPTIĞI SIRADA GÖSTERDİĞİ HIZLI VE CESUR MÜDAHALEYLE BİR ÇOCUĞUN HAYATININ KURTULMASINA VESİLE OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE ÖZEL SOLDAKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ MUHAMMET LAFCI, SAĞDAKİ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN TARAFINDAN MAKAMINDA AĞIRLANDI. BAŞKAN DOĞAN, "ŞEHRİMİZİN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE HEMŞEHRİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV YAPAN TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU EMEK, ÖZVERİ VE SORUMLULUK BİZLER İÇİN SON DERECE KIYMETLİ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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