Başkan Ertuğrul’dan öğretmenlere tatlı vefa:

Pursaklar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okulları ziyaret ederek eğitimcilerin yüzünü güldürdü. Belediye ekipleri, ziyaretlerde Başkan Ertuğrul Çetin’in selamını iletip öğretmenlere birer tepsi baklava ikram etti.

ziyaretler ve ikramlar:

Belediye ekipleri, ilçedeki okulları tek tek dolaşarak öğretmenlerle sohbet etti ve günlerini kutladı. Ziyaretler sırasında yapılan ikram, eğitimcilere yönelik küçük ama anlamlı bir teşekkür niteliği taşıdı; öğretmenler yapılan jestten dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Etkinlik, 24 Kasım’ın anlam ve önemine uygun bir dayanışma örneği olarak kayda geçti.

başkanın mesajı:

Programda konuşan Başkan Ertuğrul Çetin, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: ‘‘Çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle ve güzel değerlerle yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarının en büyük mimarlarıdır. Büyük bir sabır, emek ve fedakârlıkla görevlerini yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü küçük ama gönülden bir ikramla tatlandırmak istedik. Pursaklar Belediyesi olarak eğitime ve eğitimcilerimize destek olmaya, onların her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretler, belediyenin eğitime verdiği önemi ve öğretmenlere yönelik takdiri görünür kıldı. Kent yönetiminin böyle jestleri, hem öğretmenlerle kurulan bağı güçlendirdi hem de 24 Kasım coşkusuna ortak olunmasını sağladı.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ OKULLARDA GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMENLERE BAKLAVA İKRAMINDA BULUNDU