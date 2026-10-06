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Başkan Geçit’ten MİAD Malatya şubesine ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, MİAD Malatya Şubesi'ni ziyaret ederek kent ekonomisi, yatırım ve yerel yönetim ile iş dünyası iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Geçit’ten MİAD Malatya şubesine ziyaret

Başkan Geçit’in MİAD Malatya şubesine ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaret, MİAD Malatya Şubesi’nde gerçekleşti ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerle devam etti.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda, Malatya’nın gelişimi, kentin ekonomik potansiyelinin artırılması ile iş dünyasının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Taraflar, yürütülen projeler ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi yönünde atılabilecek adımları değerlendirdi; yerel yönetimler ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin sistematik şekilde güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

karşılıklı teşekkür ve değerlendirme:

Başkan Geçit, Malatya’nın yeniden yapılanma sürecinde iş dünyasının katkısının önemine dikkat çekerek kent ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara destek sözü verdi. Ziyaret sonunda Geçit, Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti; Budak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Geçit’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (MİAD) MALATYA ŞUBE BAŞKANI RIDVAN BUDAK VE YEŞİLYURT BELEDİYE...

MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (MİAD) MALATYA ŞUBE BAŞKANI RIDVAN BUDAK VE YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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