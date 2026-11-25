Didim'de 25 Kasım etkinliği ve yerel eylem planı

Didim Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında hazırladığı 1. Yerel Eşitlik Eylem Planını kamuoyuyla paylaştı. İlçedeki bir otelde düzenlenen programa kadınlar, sivil toplum temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. Program, dün Eskişehir’de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen güvenlik görevlileri anılarak başladı; yapılan saygı duruşunun ardından etkinlik sürdü.

Resim sergisi ve dikkat çeken eser:

Etkinlik kapsamında kadınların özgün çalışmalarıyla hazırlanan bir resim sergisi açıldı. Her eser, onu çizen kadın tarafından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençaya tanıtıldı. Sergide yapay zekâ desteğiyle hazırlanmış bir çalışma özellikle öne çıktı: Nihal Efe adlı katılımcının melek figürlü eseri, kadının yaratılıştan gelen özelliklerini ve toplumsal rollerini sorgulayan bir anlatı sundu.

Eseri hazırlayan Nihal Efe, yaptığı çalışmayla sadece erkeklerden kaynaklanan şiddeti değil, kadınların kadınlara uyguladığı baskı ve şiddeti de ele aldığını belirtti. Organizasyona katılanlar arasında eser uzun süre ilgiyle incelendi ve serginin en çok konuşulan işi oldu.

Gençay'ın mesajı ve programdaki tartışma:

Resim sergisi önünde değerlendirme yapan Başkan Hatice Gençay, Nihal Efe’nin çalışmasını uzun süre inceledikten sonra hemcinslerine yönelik bir uyarı ve çağrıda bulundu. Gençay sözlerine 'Şeytan da bir melek' diyerek başladı; salondaki bazı kadınların 'Şeytan olan erkekler' yorumu üzerine müdahale ederek, 'Öyle bir yorum yapılmamalı. Şeytan da bir melek ama kadınlar rahmani melek olmalıdır' ifadesini kullandı. Bu sözler salonda farklı tepkiler oluşturdu, konuşma serginin tartışma odağı haline geldi.

Konuşmasının devamında Gençay, Eskişehir'deki kayıplar için başsağlığı dileyip Didim'in barış kenti olduğu vurgusunu yaptı. Belediyede kadınlara yönelik çeşitli komisyondan ve yürütülen çalışmalardan söz ederek, üstlenilen sorumlulukların bilincinde olduğunu belirtti.

Başkan Gençay, katılımcılara yönelik mesajında, 'Herkesin kent imkanlarından eşit biçimde yararlanabildiği bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz' sözünü yineleyerek eşitlik ve dayanışma vurgusunu öne çıkardı.

Etkinlik, yerel eylem planının duyurulması, sergi ve konuşmalarla tamamlandı; katılımcılar sergideki çalışmalar üzerinden kadın hakları ve toplumsal eşitlik tartışmalarına devam etti.

PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE İLÇEDEKİ KADINLAR TARAFINDAN ÖZGÜN OLARAK HAZIRLANMIŞ VE KADINLARIN EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ. HER RESİM BİZZAT RESMİ ÇİZEN KADINLAR TARAFINDAN PROGRAMA KATILAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’A TANITILDI. SERGİYE YAPAY ZEKADAN YARDIM ALARAK HAZIRLADIĞI BİR RESİM İLE KATILAN NİHAL EFE ADLI KADININ ESERİ PROGRAMA ADETA DAMGA VURDU. YARADILIŞI GEREĞİ RAHİM SAHİBİ OLAN VE ANNE OLABİLEN KADININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN ANLATILMAYA ÇALIŞILDIĞI RESMİ UZUN SÜRE İNCELEYEN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, HEMCİNSLERİNE İLGİNÇ BİR MESAJ VERDİ.