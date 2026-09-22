Başkan İhsan Kurnaz, İlkadım'da gençlerle tecrübe paylaşımı yaptı

İlkadım'da Velhasıl programında tecrübe buluşması

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Velhasıl" isimli tecrübe paylaşımı programında gençlerle bir araya geldi. Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, TÜGVA Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Serhat Erail ve çok sayıda genç katıldı.

Programda konuşulan başlıklar:

Toplantıda ilk olarak İlkadım Belediyesi olarak sahada yürütülen çalışmalar, proje oluşturma ve hayata geçirme süreçleri ele alındı. Gençler, projelerin planlanmasından vatandaş iletişimine kadar yönetimin farklı boyutları hakkında soru sorma imkanı buldu. Katılımcılar arasında deneyim aktarımı ve uygulamadaki zorlukların nasıl aşıldığı yönünde samimi bir sohbet gerçekleşti.

Kurnaz'ın mesajı:

Başkan Kurnaz, konuşmasında gençlerle kurulan diyaloğun önemine vurgu yaparak, "Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim için çok değerli" dedi. Kurnaz, yerel yönetim deneyimlerinin paylaşılmasının gençlerin mesleki ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacağını belirtti ve gelecekte de benzer buluşmalarla bilgi aktarımına devam edeceklerini ifade etti.

Program, gençlerin merak ettikleri konulara yönelik sorularının yanıtlanması ve yerel yönetim pratiğinin şeffaf şekilde aktarılmasıyla son buldu. Etkinlik, gençlerle kurulan köprünün güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) SAMSUN İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “VELHASIL” İSİMLİ TECRÜBE PAYLAŞIMI PROGRAMINA KATILDI. TÜGVA SAMSUN İL TEMSİLCİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMA BAŞKAN İHSAN KURNAZ’IN YANI SIRA, AK PARTİ İLKADIM İLÇE BAŞKANI ERSİN KASAP, TÜGVA SAMSUN İL BAŞKANI DOÇ. DR. SERHAT ERAİL VE GENÇLER KATILDI.