Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Başkan İlhan Geçit'ten minik güreşçilere ilk müdahale

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, 21. Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde kol ve kaş sakatlığı yaşayan minik güreşçilere ilk müdahaleyi yaptı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan İlhan Geçit'ten minik güreşçilere ilk müdahale

İlhan Geçit olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi katkısıyla gerçekleşen 21. Turgut Özal Karakucak Güreşleri sırasında minikler kategorisinde iki sporcu küçük çaplı sakatlık yaşadı. Yaralanmaların kol ve kaş bölgesinde olduğu bildirildi.

Müdahalenin ayrıntıları:

Olayın hemen ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vakit kaybetmeden alana müdahale ederek minik sporculara ilk yardımı yaptı. Başkanın bu duyarlı yaklaşımı, alandaki izleyiciler tarafından takdirle karşılandı ve organizasyondaki güvenlik ile sağlık önlemlerine dikkat çekti.

Sağlık müdahalesi ve değerlendirme:

Başkan Geçit’in ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan sağlık personelleri tarafından sporcuların muayenesi ve gerekli tedaviler gerçekleştirildi. Organizasyonda görevli ekipler, sporcuların durumunu kontrol altında tutarak ailelerine bilgi verdi.

Geleneksel karakucak güreşlerinin heyecanına sahne olan organizasyonda yaşanan bu olay, sporcuların sağlığı ve güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer durumlarda hızlı müdahalenin sporcu güvenliği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

BAŞKAN İLHAN GEÇİT’TEN SAKATLANAN GÜREŞÇİYE İLK MÜDAHALE

BAŞKAN İLHAN GEÇİT’TEN SAKATLANAN GÜREŞÇİYE İLK MÜDAHALE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor
images

Kocasinan'da sokak hayvanlarına doğayla uyumlu modern yaşam alanı
images

Eskişehir'de can dostlarına yatırım: Ünlüce'den 4 Ekim mesajı
images

Tokat'ta kedi podyumu: sevimliler hayvan sevgisini sahneledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kdz. Ereğli TSO'da başkan değişimi: Yüksel Balcı göreve başladı

Ordu'da ümitler taekwondo şampiyonası başladı

Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama

Kocaeli'den her kademeye 650 milyon TL'lik eğitim desteği

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip