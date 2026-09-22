Başkan Kavaklıgil güreş sahasından sanayiye altyapıyı yerinde değerlendirdi

Başkanın saha denetimi:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yürütülen çalışma ve projeleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Denetimler sırasında öncelik verilen alanlar arasında güreş sahası yenileme çalışmaları, Aşağı Sanayi bölgesindeki parke tamirleri ve Dilküşah Mahallesi kanalizasyon hattı yer aldı.

yapılan işler ve hedefler:

Kavaklıgil, çalışmaları değerlendirirken projelerin amacını ve beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Yapımına hızla devam ettiğimiz güreş sahamızdaki yenileme ve peyzaj çalışmalarını, Aşağı Sanayi bölgemizdeki parke yenileme ve tamir çalışmalarını ve Dilküşah Mahallemizdeki kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların ilerleyişini takip ettik. Ata sporumuz güreşe yakışır bir alanı ilçemize kazandırmak, sanayi bölgemizde ulaşımı daha konforlu hale getirmek ve mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve Tosyamızın her köşesine hizmet ulaştırmak için gayretle çalışmaya devam ediyor".

Denetimlerde güreş sahası ile çevre düzenlemelerinin yanı sıra, Aşağı Sanayi bölgesindeki parke onarımlarının ulaşım konforuna katkısı ve Dilküşah Mahallesindeki kanalizasyon hattı yenilemesinin altyapı dayanıklılığına olan etkisi değerlendirildi. Belediye ekipleri, planlanan takvime uygun ilerleme sağlamak için saha raporları hazırladı.

kafile uğurlaması ve dualar:

Öte yandan, Tosya Belediyesi önünden kutsal topraklara hareket eden 45 kişilik bir kafile dualarla uğurlandı. Vatandaşları uğurlayan Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar şöyle dedi: "Umre yolculuğuna çıkan hemşehrilerimizin ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, sağlık, huzur ve esenlik içerisinde sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz".

Belediye yetkilileri, hem altyapı yatırımları hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen çalışmaları eş zamanlı sürdürerek ilçenin farklı ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceklerini bildirdi.

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEYEREK, TOSYA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.