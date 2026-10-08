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Başkan Mandalinci mahalle ziyaretlerinde talepleri yerinde dinledi

Başkan Tamer Mandalinci, Çamarası ve Kumköy'de vatandaşlarla buluşup talepleri yerinde dinledi, yapım ve bakım çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:34

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Mandalinci mahalle ziyaretlerinde talepleri yerinde dinledi

Bodrum’da saha çalışmaları yerinde denetlendi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında Çamarası ve Kumköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretler sırasında yürütülen çalışmalar incelendi ve belediye ekiplerine hızlandırma talimatı verildi.

Çamarası buluşması:

Programın ilk durağı Çamarası Mahallesi oldu. Başkan Mandalinci, Çamarası Mahalle Muhtarı Ertan Demir ile bir araya gelerek mahallenin genel durumunu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ardından Çamarası Köy Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla buluşup talepleri ve önerileri dinledi.

Kumköy ve pazar yeri incelemesi:

Çamarası ziyaretinin ardından Kumköy Mahallesi'ne geçen Mandalinci, Muhtar Ergün Taş ile yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Mahalle meydanındaki park alanında ve devam eden beton yol çalışmalarında incelemeler yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler ilgili belediye birim müdürleriyle değerlendirildi ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımların atılması istendi.

Program kapsamında ayrıca yapımında sona gelinen Pınarlıbelen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı da ziyaret edildi. Mandalinci, ekiplerden çalışmaların son düzenlemelerinin tamamlanmasını ve pazar yerinin kısa süre içerisinde hizmete açılmasını beklediklerini bildirdi.

Yapılan saha ziyaretlerinin ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi. Ziyarette belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, muhtarlar, Bodrum Belediyesi birim müdürleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkilileri yer aldı.

MANDALİNCİ ÇAMARASI VE KUMKÖY’DE SAHAYA İNDİ: TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ

MANDALİNCİ ÇAMARASI VE KUMKÖY’DE SAHAYA İNDİ: TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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