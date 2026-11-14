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Başkan Öntürk özür diledi: taziye yemeğindeki aksaklık için sorumluluk belediyededir

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in taziyesindeki ikram eksikliği nedeniyle aile ve hemşehrilerden özür diledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Öntürk özür diledi: taziye yemeğindeki aksaklık için sorumluluk belediyededir

Başkan Öntürk'ten taziye yemeğiyle ilgili açıklama

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in baba ocağına gönderilen taziye yemeğinde yaşanan aksaklıkla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı.

özür ve belediyenin sorumluluğu:

Öntürk sosyal medya paylaşımında, Payaslı aile ve hemşehrilerinden özür dileyerek, taziyeye gönderilen yemekte bir eksiklik olduğunı kabul etti. Açıklamada, şehidin misafirlerine layıkına bir sofra kurmanın belediye için bir borç olduğu vurgulandı ve bu yükümlülüğün yerine getirilememesinin sorumluluğunun belediyeye ait olduğu ifade edildi.

soruşturma ve takip edilecek adımlar:

Başkan Öntürk, olayla ilgili inceleme başlattığını belirtti ve taziye boyunca eksik kalan ikramların belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Aileyle görüştüğünü belirten Öntürk, şehide rahmet, ailesine sabır diledi ve milletin başının sağ olması temennisinde bulundu.

Belediye yetkililerinin başlattığı inceleme süreci ve alınacak önlemler, yapılan açıklamaya göre konunun hem yerel yöneticiler hem de ilgili birimler tarafından takip edilmesini sağlayacak şekilde yürütülecek. Başkanın açıklaması, yaşanan aksaklığın tanınması ve telafi sözü verildiğini gösteriyor.

BAŞKAN MEHMET ÖNTÜRK

BAŞKAN MEHMET ÖNTÜRK

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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