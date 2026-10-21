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Başkan Özlü’den Akdoğan ailesine taziye ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vefat eden iş adamı Yusuf Akdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu; eski başkan Ruhi Kurnaz da eşlik etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Özlü’den Akdoğan ailesine taziye ziyareti

Başkan Özlü’den taziye ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin tanınan isimlerinden iş adamı Yusuf Akdoğanın vefatı üzerine ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette başsağlığı dilekleri iletilerek aileye manevi destek sağlandı.

Ziyarette kimler hazır bulundu:

Ziyarete Başkan Faruk Özlü’nün yanı sıra eski Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz da katıldı. Her iki isim, Akdoğan ailesiyle bir araya gelerek yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Özlü'nün mesajı:

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başkan Özlü, 'Düzce’mizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden, rahmeti rahmana kavuşan Yusuf Akdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Eski Düzce Belediye Başkanı Sayın Ruhi Kurnaz ile birlikte değerli Akdoğan ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüce Allah mekânını cennet eylesin inşallah' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, yerel yönetim temsilcilerinin vefat eden bir iş insanının yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyor. Aileye iletilen başsağlığı ve dualarla taziye süreci sürdürülüyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ESKİ DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI RUHİ KURNAZ İLE BİRLİKTE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ESKİ DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI RUHİ KURNAZ İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBEDEN YUSUF AKDOĞAN’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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