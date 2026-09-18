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Başkan Özlü’den gaziler günü mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin cesaretini ve fedakârlığını vurgulayarak minnet ve vefa sözünü yineledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Özlü’den gaziler günü mesajı

Mesajın özeti:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin millet için gösterdiği fedakârlık ve cesareti ön plana çıkardı. Özlü, onların her birinin bu topraklarda hür ve bağımsız yaşama iradesinin yaşayan şahidi olduğunu belirtti.

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve istikbali uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en yüce timsalidir."

Tarihsel vurgu:

Başkan Özlü, mesajında 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Sakarya Zaferi’nin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazi" ve "Mareşal" unvanlarını verdiği günün taşıdığı anlamı hatırlattı. Bu özel günün, gazilere duyulan minneti ifade etmek için önemli bir vesile olduğunu ifade etti.

Düzce Belediyesi'nin taahhüdü:

Özlü, Düzce Belediyesi olarak gaziler ve şehit ailelerinin sadece anma günlerinde değil, yılın her günü yanında olunacağını ve onlara vefa göstermeyi temel görev kabul ettiklerini vurguladı. Ebediyete intikal eden tüm gaziler rahmetle anılırken, hayatta olan kahraman gazilere ve kıymetli ailelerine sağlıklı, uzun ömürler dilendi. Başkan, gazilerin en büyük gurur kaynağımız olduğuna dikkat çekti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI....

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. ÖZLÜ, “VATANIMIZIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ, MİLLETİMİZİN HUZURU VE İSTİKBALİ UĞRUNA CANINI ORTAYA KOYAN GAZİLERİMİZ; CESARETİN, FEDAKÂRLIĞIN VE VATAN SEVGİSİNİN EN YÜCE TİMSALİDİR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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