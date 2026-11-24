Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü personeliyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda buluştu. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç da katıldı.

Program, personel ile doğrudan iletişim kurulması, istişare ortamı oluşturulması ve birim faaliyetlerinin değerlendirilmesine ayrıldı. Toplantıda ayrıca Daire Başkanlığı'nın yıl boyunca gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetleri içeren 2026 Faaliyetleri sunumu yapıldı.

Başkanın mesajı: hizmet, eğitim ve aile önceliği:

Samimi bir ortamda personele hitap eden Başkan Büyükkılıç; çalışanların yaptığı işin niteliği, zamanında hizmet sunmanın önemi ve ekip içi eğitimin rolünü vurguladı. Başkanın sözleri şu şekilde kaydedildi: "Yapmış olduğunuz çalışmalar ile hem nitelikli ve zamanında insanların ihtiyaçlarına cevap vererek gönüllerde yer etmeye devam ediyorsunuz. Belediyecilikte zamanında hizmet verirseniz bir anlam taşır. Zamanında veremediğiniz hizmetin hiçbir anlamı olmayabilir. O anlayış içerisinde ekip olarak, kamu hakkını gözeterek, işi önemseyerek ve bir okul anlayışı içerisinde birbirinizi yetiştirerek çalışıyorsunuz".

Büyükkılıç, birimi eğitim veren bir yapıya benzeterek; "Hem kendinizi yetiştireceksiniz, birbirinize de faydalı olacaksınız. Adeta bir eğitici, öğretici, usta niteliğinde olaya yaklaşacaksınız. Ben sizin bu birimi aynı zamanda bir okul gibi görüyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Birbirinize destek olun, birbirinizin hatırını sorun, birbirinize dua edin" şeklinde konuştu. Ayrıca aile hayatına özen gösterilmesinin, iş verimliliği ve personel huzuru açısından önemine dikkat çekti: "Aile kurumu çok önemli. İşinizi önemsediğiniz kadar ailenizi de önemseyin. Yavrularınızla ilgilenin... Tebessüm sadakadır."

Daire başkanının teşekkürleri ve sunum:

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Başkan Büyükkılıç'a güveni ve desteği için teşekkür ederek, ekip olarak bu destekten güç aldıklarını söyledi. Kılıç, ekibin kuruluşundan bu yana yaşanan süreçte verilen desteğin motivasyon sağladığını vurguladı: "Başkanım, siz bize güvendiniz, inandınız ve bu yola çıkarken arkamızda durdunuz... Bizlere verdiğiniz bu güveni hiçbir zaman unutmadık."

Toplantıda ayrıca daire başkanlığının yıl içindeki yatırımları ve hizmet noktalarına ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Sunum, personelin sahadaki uygulamalarını, bakım-onarım faaliyetlerini ve öncelikli yatırımları özetleyerek çalışmanın kapsamını katılımcılara aktardı.

Program sonunda birim içinde "yaşlı ve tecrübeli", "en genç" ve "ayın elemanı" olarak seçilen personele hediye paketleri takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, seçilen personeli tebrik edip hediyelerini verdi. Toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bu tür buluşmalar, birimlerdeki ekip ruhunun ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesine hizmet ederken; Başkan Büyükkılıç toplantıyı "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bir ekip anlayışı içinde, hep beraber koşmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. Toplantı, hem teknik hizmetlerin zamanında sunulması hem de personel eğitimi ve motivasyonuna yönelik mesajlarıyla öne çıktı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ.