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Başkan Şahin sağlık hizmetlerinde işbirliğini güçlendirdi

Başkan Veysi Şahin, Midyat Devlet Hastanesi yönetimi ve hekimlerle buluşup sağlık hizmetlerinin kalite ve erişimini geliştirme önerilerini görüştü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:05

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan Şahin sağlık hizmetlerinde işbirliğini güçlendirdi

Başkan Şahin hastane yönetimi ve hekimlerle bir araya geldi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Devlet Hastanesinde görev yapan yönetim kadrosu, idareciler ve uzman hekimlerle Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde bir araya geldi. Toplantıda ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin seyri ele alındı ve mevcut uygulamaların daha etkin işlemesine yönelik tartışmalar yapıldı.

Görüşülen konular:

Buluşmada, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, vatandaşların hizmete erişiminin kolaylaştırılmasına ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine dair genel değerlendirmeler ve öneriler paylaşıldı. Katılımcılar, hasta yönlendirme süreçleri, hizmet sunumunda etkinlik ile sağlık personelinin çalışma koşullarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının sonucu:

Toplantıya Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, Hastane Müdürü Beyazıt Aslan ile uzman hekimler ve idareciler katıldı. Başkan Şahin, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı; buluşma, karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANI VEYSİ ŞAHİN, MİDYAT DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KADROSU...

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANI VEYSİ ŞAHİN, MİDYAT DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KADROSU, İDARECİLER VE UZMAN HEKİMLERLE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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