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Başkan Sandıkçı esnafla yüz yüze çözüm arayışında

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi; çalışmaların yol haritasını belirlediklerini söyledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Sandıkçı esnafla yüz yüze çözüm arayışında

canik'te esnaf ziyaretleri ve yerinde değerlendirme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe genelinde sürdürdükleri saha çalışmalarının bir parçası olarak esnafla bir araya geldi. Başkan Sandıkçı, esnafın iş yerlerini ziyaret edip onların talep ve önerilerini dinledi.

saha çalışmaları ve istişare kültürü:

Mahalle buluşmalarının yanı sıra iş yeri ve ev ziyaretleriyle yürütülen çalışmalarda, Sandıkçı ekipleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla doğrudan istişare ediyor. Bu ziyaretlerde karşılaşılan ihtiyaç ve öneriler, ilçede planlanan hizmetlerin yol haritasında değerlendiriliyor.

birlik ve beraberlik vurgusu:

Sandıkçı, yaptığı açıklamada istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkanın ifadelerine göre, "Canik’imizde gönül ziyaretlerimizi sürdürüyor, hemşehrilerimizle ve esnaf kardeşlerimizle buluşmaya devam ediyoruz."

Ziyaretlerde kaydedilen talep ve öneriler, kurum çalışmalarıyla ilişkilendirilerek değerlendirmeye alınıyor. Sandıkçı, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik ortak akılla karar verdiklerini ifade etti ve sahada alınan geri bildirimlerin hizmetlere yön verdiğini söyledi.

Başkan Sandıkçı, hemşehrilerin sıcak karşılamalarına teşekkür ederek esnaf kardeşlerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Bu buluşmaların, ilçede yürütülen hizmetlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı olmasını sağlayacağı vurgulandı.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDEKİ ESNAFLA BİR ARAYA GELEREK, TALEP VE ÖNERİLERİ...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDEKİ ESNAFLA BİR ARAYA GELEREK, TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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