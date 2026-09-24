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Başkan Seçer MSK'ya yeni salona ve başarılara inanç aşıladı

Vahap Seçer, 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yer alacak MSK ile buluştu; yeni salon, altyapı ve sezon hedefleri aktarıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başkan Seçer MSK'ya yeni salona ve başarılara inanç aşıladı

Başkan Seçer MSK heyetiyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile buluştu. Sezona deplasmanda Ankaragücü önünde oynanan maçta 100-70 gibi farklı bir skorla başlayan takımın oyuncuları ve teknik ekibiyle yapılan görüşme samimi bir havada geçti.

Belediyenin desteği ve altyapı yatırımları:

Seçer, Mersin'in bir basketbol şehri olarak anıldığını vurguladı ve Büyükşehir Belediyesi olarak MSK'nın yanında olduklarını söyledi. Altyapıya verilen öneme dikkat çeken Seçer, belediyenin bu alandaki yatırımlarına işaret etti ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan yeni spor salonunun kulübe ve genç sporculara katkı sağlayacağını belirtti. Başkan, sezon sonunda ekibin başarılı olacağına inandığını da ifade etti.

Teknik ekip ve yönetimin hedefleri:

Buluşmaya MSK Başkanı Mustafa Özünlü, Genel Menajer Namık Yazlar, Başantrenör Burak Gören, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. MSK Başkanı Mustafa Özünlü, yeni yönetim, teknik ekip ve oyuncularla kısa sürede iyi bir takım havası yakalandığını belirterek Seçer'in destekleri için teşekkür etti. Başantrenör Burak Gören ise oyuncuların Mersin'e yakışan bir aidiyet duygusuyla hareket ettiğini ve sezon sonunda hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Genel Menajer Namık Yazlar, Mersin'de basketbolun lokomotifinin MSK olduğunu vurguladı. Takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva da kadronun kaliteli olduğunu belirterek amaçlarının sezon sonunda MSK'yı yeniden Basketbol Süper Ligi'ne taşımak olduğunu kaydetti.

Görüşmenin sonunda MSK heyeti, Başkan Seçer'i 26 Eylül Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonunda oynanacak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçına davet etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, 2026-2027 SEZONUNDA TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, 2026-2027 SEZONUNDA TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK MERSİN SPOR KULÜBÜ (MSK) ERKEK BASKETBOL TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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