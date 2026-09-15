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Başkan Sekmen Mumcu Mahallesi'nde cami inşaatını ve talepleri yerinde değerlendirdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mumcu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu; Mumcu Camii inşaatını inceledi, talepleri dinledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Başkan Sekmen Mumcu Mahallesi'nde cami inşaatını ve talepleri yerinde değerlendirdi

Başkan Sekmen Mumcu Mahallesi'ni ziyaret etti:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mumcu Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapımı hızla devam eden Mumcu Camii inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme ve değerlendirme:

Saha çalışmaları kapsamında yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Sekmen, çalışmalarda gelinen aşamayı yerinde gördü ve yürütülen işleri değerlendirdi. Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.

Mahalle sakinlerinin görüşleri ve beklentiler:

Ziyaret sonrası açıklama yapan Mehmet Sekmen, ziyaret esnasında karşılaştıkları ilgiye teşekkür ederek mahalleliyle hasbihal ettiklerini ifade etti. Sekmen, Mumcu Camii projesinin tamamlanmasının ardından mahallenin önemli bir ihtiyacının giderileceğini vurguladı.

Mahalle sakinleri ise Başkan Sekmen'in ziyaretinden memnun olduklarını belirterek çalışmalardan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti ve projenin bir an önce tamamlanmasını temenni etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, MUMCU MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, MUMCU MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK, YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN MUMCU CAMİİ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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