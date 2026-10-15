Başkan Şimşek Karaoğlanlı’da esnaf ve sakinlerin taleplerini not aldı

Karaoğlanlı ziyaretinde notlar aldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Karaoğlanlı Mahallesinde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak esnafı dolaşan Şimşek, işyeri sahiplerine hayırlı işler dileyerek kendisine iletilen talepleri dinledi ve not aldı.

Başkan Şimşek, mahallede doğrudan görüşmeler yaparak iletilen talepleri yerinde değerlendirdiğini belirtti ve kayda aldığı konularla ilgili gerekli talimatların en kısa sürede verileceğini ifade etti.

Mahalle kıraathanesinde doğrudan iletişim:

Programın ikinci bölümünde mahalle kıraathanesinde yurttaşlarla buluşan Şimşek, sakinlerle sohbet ederek mahallenin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi, talepler kayıt altına alındı.

Şimşek buluşmada şu ifadeleri kullandı: "Halkımızın taleplerini kendilerinden dinlemek, sorunları yerinde görmek bizim yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Göreve geldiğimiz zaman söylediğimiz gibi bu kenti birlikte yöneteceğiz. Esnafımızın, mahalle sakinlerimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın söylediği her söz bizim için çok değerli. Hiçbir mahallemizi, hiçbir hemşehrimizi birbirinden ayırmadan, eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerinde dinleme ve takip:

Ziyaretler, halkla doğrudan temas kurma ve talepleri hızlıca yerinde tespit etme yaklaşımının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Alınan notlar önceliklendirilerek ilgili birimlere aktarılacak ve çözüme ilişkin adımlar takip edilecek.

Başkan Şimşek’in Karaoğlanlı ziyaretinin, mahalleyle sürdürülen iletişim ve eşit hizmet anlayışını pekiştirmesi hedefleniyor. Ziyaret programı kapsamında esnaf ve vatandaşlarla kurulan bu doğrudan temasın düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, KARAOĞLANLI MAHALLESİ’NDE ESNAF VE MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN ŞİMŞEK, KARAOĞLANLI HALKI TARAFINDAN KENDİSİNE İLETİLEN TALEPLERİ DİNLEDİ.