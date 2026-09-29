Başkan Şimşek mahallelerin talep haritasını muhtarlarla çıkarıyor

bire bir görüşmeler:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla sürdürülen bire bir görüşmelerine ara vermeden devam ediyor. Yoğun programları arasında muhtarların mahallelerden ilettiği talepleri doğrudan dinleyen Şimşek, eksikliklerin tespit edilmesi ve önceliklerin belirlenmesi için not alıyor.

Belediye yönetiminin sahada, doğrudan iletişimle sorun tespiti yapma yaklaşımı çerçevesinde yapılan görüşmelerde, muhtarların gözlemleri ve vatandaşlardan aktardıkları bilgiler karar süreçlerine doğrudan yansıtılıyor. Başkan Şimşek, tespit edilen ihtiyaçlar hakkında gereken talimatları vererek uygulamaya dönük adımların hızlandırılmasını sağlıyor.

ziyaretler ve yerinde değerlendirme:

Program kapsamında Başkan Şimşek, Arda Mahalle Muhtarı Sevcan Alkan ve Dinçer Mahalle Muhtarı Ali Dilek ile bir araya gelerek mahalle önceliklerini görüştü. Ziyaretlerde muhtarlar, mahalle halkından gelen talepleri iletirken, Şimşek de yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu ve notlar aldı.

Ayrıca ilçeye bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi Muhtarı Kerim Karagüllü ile gerçekleştirilen görüşmede de mahalleye ilişkin ihtiyaçlar dinlendi; uygulamaya dönük adımların planlanması için muhtarlarla birlikte değerlendirmeler yapıldı.

erişilebilir yönetim ve hızlı çözüm:

Muhtarlar, Başkan Şimşek’in ulaşılabilir olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederken, bire bir görüşmeler sayesinde taleplerine daha hızlı yanıt verildiğini vurguladı. Görüşmeler, mahalle halkının önceliklerinin netleşmesine ve çözüm süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlıyor.

Başkan Şimşek ziyaretlerin sonunda yaptığı değerlendirmede muhtarların yurttaşlar ile yöneticiler arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde, birinci ağızdan dinliyoruz. Muhtarlarımızı ziyaretlere, onlarla bire bir görüşmelere devam edeceğiz. Yapılması gerekenleri hep beraber istişare edip, bir an önce çözüme kavuşturacağız. Bu konuda mahalle halkımızın taleplerini bizlere ileten, ilçemizde görev yapan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.'

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇEYE BAĞLI MAHALLELERİN MUHTARLARIYLA BİRE BİR GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR. YOĞUN PROGRAMLARININ ARASINDA, DEVLETİN MAHALLELERDEKİ TEMSİLCİLERİ KONUMUNDA OLAN MUHTARLARI DİNLEYEN BAŞKAN ŞİMŞEK, TALEPLERİ BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEMEYİ İHMAL ETMİYOR.