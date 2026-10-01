Başkan Subaşı, üretici kadınların kitap kulübüne konuk oldu

Buluşma detayları:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Kitap Kulübü'ne konuk oldu. Üretici kadınlarla bir araya gelen Subaşı, kulüp üyeleriyle sohbet ederek ortak ilgi alanları etrafında bağ kurdu.

Sohbetin odak noktaları:

Toplantıda kitaplar, okunan eserlerin düşünce dünyasına katkıları ve hayatın günlük yönleri konuşuldu. Üyeler okudukları kitaplar üzerinden deneyimlerini paylaştı ve fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Subaşı'nın mesajı:

Subaşı, katılımcılara misafirperverlikleri için teşekkür ederek şunları ifade etti: "Yalnızca üretimde değil; düşüncede, kültürde ve hayatın her alanında birbirine güç veren kooperatif üyelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum". Belediye başkanı, bu tür buluşmaların dayanışmayı ve toplum içindeki bağları güçlendirdiğini vurguladı.

BAŞKAN SUBAŞI, ÜRETİCİ KADINLARIN KİTAP KULÜBÜNE KONUK OLDU