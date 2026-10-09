Başkan Taban İnegöl'ün genç yüzücülerine destek ziyaretinde bulundu

Başkanın ziyareti:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesindeki yüzme altyapı gruplarını ziyaret etti. Ziyaret, İnegöl Belediyesi yüzme havuzunda gerçekleşti ve sporcularla birlikte aileleri de programda yer aldı. Başkan Taban, altyapıya verilen önemin sürdürüleceğini vurgulayarak genç sporcularla sohbet etti.

Altyapı yapısı ve antrenman temposu:

Yüzme branşı, kulüp bünyesinde 2020 yılında oluşturuldu ve 6, 7, 8 ve 9 yaş gruplarında çalışmalar sürdürülüyor. Branşta toplam 70 sporcu bulunuyor; bunlardan 44’ü lisanslı kayıtlı sporcu olarak yer alıyor. Sporcular, haftanın altı günü sabah 05.30-08.00 ve akşam 18.00-20.30 saatleri arasında düzenli antrenman yapıyor.

Bu yoğun program sayesinde altyapı sporcuları katıldıkları çeşitli yarışmalarda dereceler elde etti ve kulüp içi gelişim gözle görülür şekilde arttı. Ziyaret sırasında antrenman disiplini ve sporun tabana yayılması konuları da gündeme geldi.

Başkanın mesajı ve ailelere teşekkür:

Ziyarette konuşan Başkan Taban, projelerin amacını şu sözlerle özetledi: "Şehrimizde sporu tabana yaymak istiyoruz. Kim hangi branşa ilgi duyuyor ve yapmak istiyorsa, yüzmeyi merak ediyorsa gelsin yüzme öğrensin. Bu branşlardan, verilen eğitimlerden, tesislerden istifade etsin istiyoruz."

Taban ayrıca emek gösteren öğrencilere başarı dileklerini iletip ailelere teşekkür etti: "Ben bu noktada emek ve gayret gösteren öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Ailelerimize de çok teşekkür ediyoruz, güvenip bizlere evlatlarını emanet ediyorlar."

Ziyaret, kulüp yetkilileri, antrenörler, sporcular ve ailelerin katılımıyla gerçekleşirken, belediyenin altyapıya sağladığı destek ve tesislerin etkin kullanımı bir kez daha gündeme geldi. İnegöl Belediye Spor Kulübü yüzme branşındaki çalışmaları planlı ve düzenli şekilde sürdürmeye devam ediyor.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, HAFTANIN 6 GÜNÜ SABAH VE AKŞAM ANTRENMANLARIYLA YOĞUN BİR TEMPODA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İNEGÖL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ YÜZME ALTYAPI SPORCULARINI ZİYARET ETTİ.