Başkan Taşkın Nuriye Mahallesi'nde öncelikleri masaya yatırdı

Toplantının detayları:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Nuriye Mahallesi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen buluşmada mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Nuriye Mahallesi Muhtarı Muzaffer Polat ve mahalle sakinleri katıldı. Vatandaşlar mahallenin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini doğrudan Başkan Taşkın'a iletme fırsatı buldu.

Altyapı ve üstyapı planı:

Taşkın, buluşmaların göreve geldiği günden beri sürdüğünü vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden beri cuma günleri farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, mahallenin sorunlarını dinliyoruz. Muhtarlarımızla ve mahalle temsilcilerimizle de sürekli görüşüyoruz" dedi. Nuriye Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarının yol ve kaldırımlarda oluşturduğu tahribata değinen Taşkın, deprem sonrası enkaz kaldırma, yıkım ve inşaat çalışmaları nedeniyle bazı sokaklara uzun süre girilemediğini, bu nedenle kalıcı asfalt ve kaldırım çalışmalarının altyapı işleri tamamlandıktan sonra yapılacağını belirtti.

Başkan, altyapı kuruluşlarıyla koordinasyonun önemini vurguladı ve çalışmaların sürdüğü yerlerde geçici onarımlarla ihtiyaçların karşılandığını söyledi. Üstyapı malzemelerinin üretimine dikkat çekerek, "Mıcır ocağımız ve kilit taşı fabrikamız çalışıyor. Fabrikamızda iki vardiya üretim yapıyoruz. Sokaklarımızın tamamını elden geçirmek için kaynaklarımızı hazırladık. Ancak inşaat ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak bu süreç 2027 boyunca sürebilir, bazı yerlerde 2028'e de sarkabilir" ifadelerini kullandı.

Taziye evi ve sosyal destek çalışmaları:

Taşkın, ilçe genelinde dört taziye evinin tamamlandığını, 10 taziye evinin inşaatının devam ettiğini söyleyerek bu mekânların aynı zamanda mahallelerin kültür merkezi olarak kullanılabileceğini belirtti. Nuriye Mahallesi için muhtar ve hayırseverlerle görüşmelerin sürdüğünü, yapılacak bir taziye evinin çevre mahallelere de hizmet edebileceğini ifade etti.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklere ilişkin olarak Taşkın, "Kapımız her zaman vatandaşlarımıza açık" diyerek esnaf ziyaretleri ve mahalle buluşmaları sırasında bildirilen ihtiyaçların tespit edilip karşılanacağını söyledi ve aşevi için "Aşevimizi de yılbaşında tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ali Bakan ise deprem sonrası Malatya'da yürütülen çalışmalara dikkat çekerek yeni yerleşim alanlarının altyapısının birlikte planlandığını, sağlık, ulaşım ve savunma sanayisindeki gelişmelerin önemini vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı.

Toplantıda söz alan Muhtar Muzaffer Polat, "İnsan var olduğu sürece sorunlar da olacak. Bize düşen, elimizden geldiği kadar bu sorunları çözmek için çalışmak" diyerek mahalle taleplerini ilettiklerini ve Başkan Taşkın'dan aldıkları yanıt nedeniyle memnuniyet duyduklarını belirtti: "Bizim için taleplerimize bir cevap alabilmek de önemli. Bu konuda en güzel cevabı Bayram Başkan'ımdan aldım."

BAŞKAN TAŞKIN NURİYE MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ