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Başkan Ünlü'den temizlik personeline teşekkür ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaz sezonunda yoğun çalışan Temizlik İşleri personelini Makine Araç Parkı'nda ziyaret ederek teşekkür etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Ünlü'den temizlik personeline teşekkür ziyareti

makine araç parkı'nda buluşma:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaz sezonu boyunca yoğun mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini Makine Araç Parkı'nda ziyaret etti. Ziyarette personele tatlı ikram eden Ünlü, ekiplerin yaz boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

sahadaki yoğunluk ve sorumluluklar:

Başkan Ünlü, yaz aylarında artan nüfus ve ziyaretçi yoğunluğunun temizlik hizmetlerinde ek bir yük oluşturduğunu vurguladı. Çalışanların sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir tempoyla görev yaptığını belirterek, bu gayretin ilçenin yaşam kalitesi için belirleyici olduğuna dikkat çekti.

çalışanlarla sohbet ve geri bildirim:

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ünlü, personelle uzun süre sohbet etti; sahada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları dinledi. Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yaşanan aksaklıklar ve saha talepleri hakkında ekiplerden bilgi aldı ve iletilen çözüm önerilerini not etti.

Ünlü, temizlik personelinin gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmanın önemini bir kez daha ifade ederek emeklerine teşekkür etti. Konuşmasında, çalışanların alın terine saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Güneş doğmadan yollara düşen, sokaklarımızı her sabah pırıl pırıl güne hazırlayan bu büyük emek her türlü takdirin üzerindedir. Onlar benim için çok kıymetli. Hemşehrilerimizin de alın teri döken değerli mesai arkadaşlarımın çabasını daha fazla görmesini, emeklerine saygı göstererek bir güler yüzü ve bir selamı esirgememesini özellikle rica ediyorum".

Ziyaret, personel ile belediye yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve saha ihtiyaçlarının yerinde değerlendirilmesini amaçlayan adımların başlangıcı olarak değerlendirildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, YAZ SEZONU BOYUNCA YOĞUN MESAİ YAPAN TEMİZLİK İŞLERİ...

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, YAZ SEZONU BOYUNCA YOĞUN MESAİ YAPAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİ ZİYARET ETTİ. MAKİNE ARAÇ PARKI’NDA GERÇEKLEŞEN BULUŞMADA PERSONELE TATLI İKRAM EDEN ÜNLÜ, YAZ BOYUNCA GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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