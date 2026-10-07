Dolar 49,1926 +0,04%
Euro 55,0909 -0,46%
Bist 12.286,08 -0,71%
Altın Gram 6.577,62 -0,67%
EUR/USD 1,1197 -0,58%
Brent Petrol 101,60 +1,01%
--°

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Orhaneli'de 61 muhtarın ilettiği 275 talebi dinledi ve taleplerin takip ile hızlı geri dönüş sözü verdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi

Toplantı ve katılımcılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Orhaneli Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 61 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıya Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Türk, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, MHP İlçe Başkanı Yunus Aydoğdu, Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Talep sayısı ve önceliklendirme:

Toplantıda Orhaneli ilçesindeki mahallelerin ihtiyaç ve talepleri masaya yatırıldı. Başkan Vekili Biba, 61 mahalleden Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen toplam 275 talep olduğunu hatırlatarak, taleplerin ihtiyaçlara göre sıralandığını ve hiçbir talebin göz ardı edilmediğini vurguladı. Biba, "Her talebi kıymetli ve değerli buluyoruz" ifadelerini kullanarak muhtarlarla paylaşılan taleplerin önceliklendirilmesi ve uygulamaya alınması sürecinin takip edileceğini belirtti.

Geri bildirim ve yerel iş birliği:

Biba ayrıca muhtarlardan, mahalle sakinleriyle yaptıkları görüşmelerde taleplerin hangi aşamada olduğunu net biçimde aktarmalarını istedi ve geri dönüşlerin hızlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır toplantının, ilçedeki ihtiyaçların karşılanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orhaneli Belediyesi’nin muhtarların yanında olduğunu vurgulayıp ilçeye kazandırılan hizmetler için teşekkür etti. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ORHANELİ İLÇESİ MUHTARLARIYLA BİR ARAYA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ORHANELİ İLÇESİ MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağlık-Sen şubeleri ortak çözüm arayışıyla bölge sağlık sorunlarını gündeme taşı...
images

Kocasinan'da gençlik enerjisi okul bahçesine taşındı
images

Büyükkılıç Develi'de sahadan dinledi: muhtar talepleri ve kütüphane incelemesi
images

Valilikten Sivas Numune Hastanesi ziyareti: zehirlenen işçilere yakın takip

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üç arkadaş eşlerine destek için geleneksel usulde salça kaynattı

Kocasinan'da gençlik enerjisi okul bahçesine taşındı

Ayrıldıktan sonra barışan çiftin kıskançlık tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

savi ile mücadeleyi karakaleme dönüştüren genç sanatçı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi