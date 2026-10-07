Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi

Toplantı ve katılımcılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Orhaneli Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 61 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıya Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Türk, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, MHP İlçe Başkanı Yunus Aydoğdu, Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Talep sayısı ve önceliklendirme:

Toplantıda Orhaneli ilçesindeki mahallelerin ihtiyaç ve talepleri masaya yatırıldı. Başkan Vekili Biba, 61 mahalleden Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen toplam 275 talep olduğunu hatırlatarak, taleplerin ihtiyaçlara göre sıralandığını ve hiçbir talebin göz ardı edilmediğini vurguladı. Biba, "Her talebi kıymetli ve değerli buluyoruz" ifadelerini kullanarak muhtarlarla paylaşılan taleplerin önceliklendirilmesi ve uygulamaya alınması sürecinin takip edileceğini belirtti.

Geri bildirim ve yerel iş birliği:

Biba ayrıca muhtarlardan, mahalle sakinleriyle yaptıkları görüşmelerde taleplerin hangi aşamada olduğunu net biçimde aktarmalarını istedi ve geri dönüşlerin hızlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır toplantının, ilçedeki ihtiyaçların karşılanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orhaneli Belediyesi’nin muhtarların yanında olduğunu vurgulayıp ilçeye kazandırılan hizmetler için teşekkür etti. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ORHANELİ İLÇESİ MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.