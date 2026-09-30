Başkan Yıldırım Erdoğan'a Bilecik için yürütülen çalışmaları ve hedefleri anlattı

Görüşmenin kapsamı:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinleyen Yıldırım, toplantı sonrasında Erdoğan ile bir araya gelerek Bilecik'te yürütülen teşkilat çalışmaları ile kent hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, toplantı kapsamında bakanlar ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştirerek Bilecik için planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik için planlanan çalışmalar ve değerlendirmeler:

Görüşmede öncelik alanları arasında teşkilat yapılanmasının güçlendirilmesi, yerel projelerin koordinasyonu ve kentin sosyal-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak hedeflerin takibi yer aldı. Yıldırım'ın merkezle yürüttüğü diyalog, yerel ihtiyaçların önceliklendirileceğine ve projelerin daha sağlam bir takibe alınacağına işaret etti.

Yıldırım'ın mesajı ve birlik vurgusu:

Toplantı sonrası açıklama yapan Yıldırım, partinin hizmet anlayışına vurgu yaparak bölge için süregelen kararlılığı ifade etti.

Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Cumhurbaşkanımızın güçlü ifadeleriyle bir kez daha gördük ki bizler de bu anlayışla; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, Bilecik’imiz ve aziz milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve hizmet aşkımızı daim eylesin

Bu temas, merkezi yönetimin Bilecik'e yönelik planları yakından takip ettiğini gösterirken, Yıldırım'ın hem merkezi organlarla hem de bakanlıklarla yürüttüğü istişareler yerel proje ve teşkilat çalışmalarının eşgüdümünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

BAŞKAN YILDIRIM, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BİLECİK’TEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI