Başkan Yüksel Yıldırım'dan taraftara teşekkür ve galibiyet armağanı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, galibiyeti takıma destek veren taraftarlara ithaf etti. Maç sonrası sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, tribünlere ve takımın arkasında duran herkese teşekkür etti.

başkanın mesajı:

Yıldırım paylaşımında, tribünde 90 dakika boyunca takımın arkasında duran ve inancını kaybetmeyen taraftarlara bu galibiyeti armağan ettiğini belirtti. Stadyumda olamayan ancak "yüreği bizimle atan büyük Samsunspor ailesi"ni de unutmayan başkan, desteğin takım için belirleyici olduğunu vurguladı.

takımın mücadelesi ve gelecek hedefleri:

Başkan ayrıca sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti; bu birlikteliğin kulübü daha iyi günlere taşıyacağına olan inancını paylaştı. Yıldırım, "Bu mücadele, bu inanç ve bu birliktelik bizi daha güzel günlere taşıyacak. Samsunspor için hedeflerimiz büyük, inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Yıldırım mesajını, armayı hak ettiği noktalara taşımak için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirterek sonlandırdı: "Bu yolculukta en büyük gücümüz sizsiniz. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız."

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM