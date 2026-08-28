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Başkanın açıklaması: Bora Karakullukçu İYİ Parti üyeliğinden istifa etti

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, İYİ Parti üyeliğinden kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı; ilçeye hizmete kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Caner Şahin

Başkanın açıklaması: Bora Karakullukçu İYİ Parti üyeliğinden istifa etti

Bora Karakullukçu istifa etti

İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, sosyal medya hesaplarından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Karakullukçu, göreve geldiği günden bu yana vatandaşların güveni ve verdiği desteği taşıyarak ilçeye hizmet etmeyi öncelik olarak gördüğünü belirtti.

Açıklamanın içeriği:

Paylaşımında, "Göreve geldiğim ilk günden bu yana, sizlerin bana duyduğu güvenin ve verdiğiniz desteğin sorumluluğunu taşıyarak, ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayret ve özveri içerisinde oldum. Siyaseti her zaman makam ve mevki aracı olarak değil, milletimize ve memleketimize hizmet etmenin bir vasıtası olarak gördüm. Bu anlayışla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Koyulhisar’ımıza hizmet etme sorumluluğumu aynı kararlılıkla sürdüreceğim. Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım. Aldığım bu kararın, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm kamuoyu tarafından sağduyu ve anlayışla karşılanmasını diliyorum" dedi.

Hizmet vurgusu:

Karakullukçu, açıklamasında kararının kişisel değerlendirmeler ve taşıdığı sorumluluk doğrultusunda alındığını vurguladı. İlçe hizmetine aynı kararlılıkla devam edeceğini belirten başkan, hemşehrilerinden kararına sağduyu ve anlayışla yaklaşılmasını talep etti.

İYİ PARTİLİ KOYULHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BORA KARAKULLUKÇU PARTİSİNDEN İSTİFA...

İYİ PARTİLİ KOYULHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BORA KARAKULLUKÇU PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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