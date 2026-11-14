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Başkanın adını taşıyan bebekle Karabük'te duygulu buluşma

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile eşi Derya Çetinkaya, oğullarına 'Asil Özkan' ismini veren Başer ailesini evinde ziyaret ederek minikle tanıştı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkanın adını taşıyan bebekle Karabük'te duygulu buluşma

Başkanın adını taşıyan bebekle Karabük'te duygulu buluşma

ziyaretin detayları:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, kentte ikamet eden Başer ailesinin evine konuk olarak yeni doğan bebekleriyle bir araya geldi. Aile, dünyaya gelen oğullarına Başkan Çetinkaya’nın adını vererek minik Asil Özkan adını tercih etti. Çift, ev ziyaretinde minik adaşını kucağına alarak aile fertleriyle sohbet etti ve mutluluklarını paylaştı.

Ziyaret sırasında belediye başkanının sahadaki iletişimi ve kentte hayata geçirilen projelerin ailede bıraktığı etki konuşuldu. Başer ailesi, belediyenin sunduğu hizmetleri ve Başkan Çetinkaya’nın her kesime dokunan mütevazı duruşunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

aileden teşekkür ve başkanın sözleri:

Başkan Çetinkaya, bir ailenin evladına ismini vermesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Çetinkaya, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Bir ismin ötesinde, kalbe dokunan bir sevgi. Hoş geldin Asil Özkan. Yeni dünyaya gelen evladına ismimi vererek beni ve ailemi şereflendiren kıymetli Başer ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün dünyalar güzeli evladımız Asil Özkan ile tanıştık. Gönüllerde yer edinmek, bir ailenin en kıymetli varlığına isminizi emanet etmesi makamların ve her şeyin ötesinde bir gurur. Rabbim Başer ailesine, minik Asil Özkan’a ve tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu, vatanına ve milletine hayırlı bir ömür nasip etsin."

Başer ailesi de Çetinkaya çiftini evlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, oğullarının ileride Başkan Özkan Çetinkaya gibi vatanına ve Karabük’e değer katan bir birey olmasını temenni ettiklerini söyledi. Aile, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Çetinkaya çiftine teşekkürlerini sundu.

Ziyaret, kentte belediye ile vatandaş arasındaki sıcak ilişkinin ve sosyal bağların güçlendiğine dair somut bir örnek olarak kayda geçti. Aileyle paylaşılan duygusal anlar, yerel yönetim temsilcileri ile toplum arasındaki karşılıklı güvenin simgelerinden biri olarak değerlendirildi.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA VE EŞİ DERYA ÇETİNKAYA, YENİ DOĞAN BEBEKLERİNE BAŞKAN...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA VE EŞİ DERYA ÇETİNKAYA, YENİ DOĞAN BEBEKLERİNE BAŞKAN ÇETİNKAYA’NIN ADINI VEREN BAŞER AİLESİNİN EVİNE KONUK OLARAK MİNİK “ASİL ÖZKAN” İLE TANIŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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