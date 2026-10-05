Başkentte anma: Karşıyaka'da Gazze şehitleri anıldı

Karşıyaka Mezarlığı'nda anma töreni:

Ankara'da, 7 Ekim Aksa Tufanı hareketi sonrası tedavi için Türkiye'ye getirilen ve burada yaşamını yitiren Gazze sakinleri için Karşıyaka Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene yakınları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program boyunca şehitler için dualar edildi, katılımcılar anıları yad etti ve mezarlıkta toplu bir anma gerçekleştirildi. Tören, Gazze'de yaşanan insani tablonun hatırlatıldığı, üzüntü ve dayanışma duygularının öne çıktığı bir ortamda geçti.

Zahir Elbek'in konuşması:

Filistinli akademisyen Zahir Elbek, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne misafirperverliği ve cömertliği için Filistin halkı ve Gazzeli şehitler adına teşekkür etti.

Elbek, Gazze'deki duruma ilişkin şu vurguları yaptı: "İşgalci, katil, faşist İsrail bilerek sistematik bir şekilde çocuklarımızı, hanımlarımızı katlediyor." Ayrıca, soykırımın üzerinden 3 yıl geçtiğini, "bin günden daha fazla" bir sürecin yaşandığını belirterek bölgede ağır bir bedel ödendiğini söyledi.

Konuşmada aktarılan sayısal veriler de öne çıktı: "100 binden fazla şehit oldu; 30 bin civarında çocuk, bebek şehit oldu; 18 bin civarında hanımefendi şehit oldu." Elbek, Gazze halkının yaşadığı kayıpları ve süregelen şiddeti vurgulayarak toplumun hafızasında bu gerçeklerin canlı tutulmasının önemine işaret etti.

Törenin kapanışı:

Program, şehitler için yapılan dualar ve soykırım aleyhtarı sloganlarla sona erdi. Katılımcılar, anmalar aracılığıyla hem kayıpları yad etti hem de Türkiye'de gösterilen dayanışmaya dikkat çekti.

Bu tür anma organizasyonları, hem yakınlarını kaybeden ailelere toplumsal destek sağlıyor hem de uluslararası kamuoyunda yaşanan insani krizin unutulmamasını amaçlayan bir hafıza pratiği oluşturuyor.

ANKARA’DA 7 EKİM AKSA TUFANI HAREKETİNDEN SONRA TÜRKİYE’YE GELİP ŞEHİT OLANLAR İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.