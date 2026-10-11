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Başkentte Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu sona erdi: erkek ve kadınlarda kazananlar belli oldu

Ankara'da 21, 10 ve 4,4 kilometrelik parkurlarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu ödül töreniyle tamamlandı; podyuma erkek ve kadın sporcular çıktı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkentte Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu sona erdi: erkek ve kadınlarda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu Ankara'da tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, 21, 10 ve 4,4 kilometre kategorilerinde koşuldu ve ödül töreniyle sona erdi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden start aldı.

Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Canpolat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Organizasyon, farklı yaş ve düzeylerden sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

parkur detayları:

21 kilometrelik parkur; Beştepe Caddesi, Bahriye Üçok Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Hipodrom Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı güzergâhlarından oluştu.

dereceye girenler ve ödül töreni:

21 kilometre erkeklerde birinciliği Ali Kaya, ikinciliği Ramazan Baştuğ, üçüncülüğü Obadiah Kiplangat Rop elde etti. Aynı kategoride kadınlarda birinciliği Elida Jelimo Korir, ikinciliği Fatma Karasu, üçüncülüğü Bahar Yıldırım aldı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi.

Ankara’da 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yarı...

Ankara’da 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, ödül töreniyle sona erdi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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