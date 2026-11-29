operasyonun genel görünümü:

Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerinde aynı gün gerçekleştirilen iki ayrı narkotik operasyonunda toplamda 4 kilo 520 gram kokain, 132 kök Hint keneviri ve 554,10 gram esrar ile çeşitli düzenek ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramankazan'daki operasyon:

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Kasım'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Aramalarda 4 kilo 520 gram kokain ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan başlatılan adli süreç devam ediyor.

Gölbaşı'nda yapılan arama ve ele geçenler:

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda aramalarda 132 kök Hint keneviri, 554,10 gram esrar, 6 hassas terazi, yetiştirme düzenekleri ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet' (izinsiz kenevir ekimi) suçlarından başlatılan adli işlemler sürüyor.

Başkentte iki narkotik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı