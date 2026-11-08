Baskil'de aniden bastıran dolu üreticileri tedirgin etti

dolu yaşamı olumsuz etkiledi:

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde aniden bastıran dolu, köy yaşamında ve günlük faaliyetlerde aksamalara neden oldu. Kısa süre içinde etkisini gösteren yağış, açık alanlardaki işleri zora soktu ve bazı alanlarda yerel ulaşımı olumsuz etkiledi.

tarım arazilerinde zararlar:

Tarım arazileri özellikle doludan etkilendi; ekili alanlarda gözle görülür zararlar meydana geldi ve üreticilerde endişe oluştu. Açıkta yetiştirilen ürünlerin dış etkenlere karşı hassas olması nedeniyle köydeki üreticiler, hasarın boyutunu değerlendirmeye çalışıyor.

görüntüler ve yerel tepkiler:

Yağış anı, köy sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde dolu tanelerinin yoğunluğu ve yağışın ani gelişine ilişkin izler görülüyor; kayıtlar, yaşananların boyutuna dair görsel kanıt sağlıyor. Köy halkı yaşananlardan etkilenirken, oluşan hasarın tespiti ve sonraki adımlar için yerel yetkililerin değerlendirmeleri bekleniyor.

BASKİL İLÇESİNDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU