Başkomiser yalanıyla telefon dolandırıcılığı: 2 milyonluk ziynet eşyası elden verildi

olayın ayrıntıları:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını ve arayanların kendilerini 'örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser' olarak tanıttıklarını bildirdi. S.H., kimliğinin bir olayda kullanıldığı yönündeki iddia ile baskı altında yönlendirildiğini, bu süreçte yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere elden teslim ettiğini beyan etti.

operasyon ve yakalamalar:

Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve il merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı; adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin lira değerinde ziynet eşyası ile iki cep telefonu ve bir SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucunda şüphelilerden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheli tutuklandı.

Olay, telefonla kendini polis olarak tanıtma yönteminin sürmekte olan bir dolandırıcılık türü olarak yapıldığına işaret ediyor; emniyet yetkilileri benzer aramalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda resmi makamlara başvurmaya çağırdı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI