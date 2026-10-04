Başköy'de kaybolan 62 yaşındaki Gökmen Çemek ormanda ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Başköy köyünde yaşayan Gökmen Çemek (62), evden ayrıldıktan sonra yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yapılan bildirimle bölgeye ilgili birimler sevk edildi.

Arama ve bulgu:

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada Çemek, ormanlık alanda hareketsiz olarak bulundu ve ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Son işlemler ve soruşturma:

Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi ilgili işlemler için morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı; yetkililer ölüm nedeninin tespiti için soruşturmayı sürdürüyor.

KARABÜK’TE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN KAYIP VATANDAŞ ORMANLIK ALANDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.