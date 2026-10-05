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Başmakçı anaokulunda miniklere hayvan sevgisi ve sorumlulukları anlatıldı

Başmakçı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Habibe Eren Anaokulu’nun ortak etkinliğinde miniklere hayvan sevgisi, yaşam hakkı ve sorumluluklar öğretildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başmakçı anaokulunda miniklere hayvan sevgisi ve sorumlulukları anlatıldı

Başmakçı anaokulunda miniklere hayvan sevgisi ve sorumlulukları anlatıldı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Habibe Eren Anaokulu iş birliğiyle anaokulu öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin içeriği:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen programda çocuklara hayvan sevgisi, hayvanların yaşam hakkının korunması ve hayvanlara karşı sorumluluklar konusunda yaşlarına uygun, sade ve uygulanabilir bilgiler aktarıldı.

Çocukların tepkileri ve eğitim yaklaşımı:

Minik öğrenciler etkinliğe ilgiyle katıldı; görseller ve basit anlatım yöntemleriyle bilgilerin pekiştirilmesine özen gösterildi. Etkinlik boyunca çocuklara, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ve doğadaki tüm canlılara karşı duyarlılığın geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Program, 4 Ekim vesilesiyle hayvan hakları bilincini yaygınlaştırmayı ve geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladı.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANAOKULU...

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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