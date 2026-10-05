Başmakçı'da hünnap üretimi alternatif tarımı güçlendiriyor

Başmakçı'da saha incelemesi:

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, 2019'dan bu yana hünnap yetiştiren üretici Şahin Kurum'a ait bahçede incelemelerde bulundu.

Saha çalışmasının amacı:

Çalışmaların temel hedefi, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını desteklemek ve üretim alanlarının gelişimini yerinde takip etmektir. Bu kapsamda yapılan ziyaretlerde, hasat öncesi hazırlıkların bir parçası olarak hastalık ve zararlı kontrollerine öncelik verildi.

Teknik ekipler; ağaç sağlığı, ürün durumu ve çevresel koşullar gibi kriterleri değerlendirerek üretim sürecine ilişkin notlar aldı ve gerekli kayıtları tuttu.

Gözlemler ve üretici deneyimi:

Hünnap, kendine özgü aroması, besin değeri ve farklı kullanım alanlarıyla Başmakçı'da tarımsal çeşitliliğe katkı sağlayan alternatif ürünler arasında yer alıyor. İncelemede hünnap ağaçlarının genel durumu ve ürünlerin hasada hazırlık aşaması yerinde değerlendirildi.

Üreticinin uzun soluklu uygulamaları ve teknik personelin yaptığı düzenli kontroller, bahçedeki üretim koşullarının izlenmesine olanak tanıyor. Bu tür saha çalışmaları, alternatif ürünlerin yaygınlaşmasının yanı sıra bölgedeki üretim alanlarının gelişimini takip etmek için de önem taşıyor.

Başmakçı'daki hünnap üretimi, bölgedeki tarımsal çeşitliliğin somut bir örneği olarak öne çıkıyor ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayan uygulamalar açısından izlenmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HÜNNAP ÜRETİMİ YAPILAN BAHÇEDE İNCELEMELERDE BULUNULDU.